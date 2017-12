Technofeest in RAI houdt Amsterdammers wakker: "Nul slaap, héél eng gevoel"

AMSTERDAM - (AT5) Een aantal Amsterdammers heeft er totaal geen 'stille nacht, heilige nacht' op zitten. Ze lagen naar eigen zeggen wakker door dancefeest Valhalla in de RAI.

Het house- en technofeest begon gisteravond om half elf en is pas net, om zeven uur, afgelopen. "Bizar die geluidsoverlast uit de RAI, zelfs op de Amstelkade hoorbaar", twitterde iemand rond zes uur vanmorgen. De dreunen bleven niet beperkt tot de Rivierenbuurt, ook uit stadsdeel Oost kwamen meldingen binnen over lawaai.

Een buurtbewoner schrijft: "Ik woon bij de RAI. Van 12 tot 7 's ochtends is een diepe bassdreun van Valhalla te voelen. Nul slaap. Je voelt dreun in je lichaam. Héél eng gevoel." Ze belde al de politie en het nummer van de gemeente. "Wie geeft zo'n vergunning in een woonwijk?!"

Norm overschreden

Weer een andere buurtbewoner belde met handhaving, maar kreeg te horen dat er niet opgetreden kon worden omdat er 'een ontheffing voor de norm' was afgegeven. "Die norm is er toch niet voor niets?", vraagt zij zich af.

Met briefjes in de bus waarschuwde Valhalla onlangs buurtbewoners over het feest en de bijbehorende overlast. De organisatie probeerde de pijn te verzachten door een aantal toegangskaarten te verloten onder omwonenden.