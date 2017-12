Kerst zorgt voor pinrecords: 567 transacties per seconde

NOORD-HOLLAND - Nooit eerder hebben Nederlanders zo vaak gepind als afgelopen vrijdag. Voor alle boodschappen, kerstcadeaus en andere aankopen haalden we die dag in totaal 18,2 miljoen keer onze pinpassen uit onze portemonnees.

Het vorige record, op vrijdag 23 december 2016, was 17,7 miljoen pinbetalingen. Volgens de Betaalvereniging Nederland is zaterdag bovendien het record van verwerkte transacties per seconde (tps) verbroken: tussen 14.30 en 15.00 uur waren het per seconde 567, het oude record stond op 536.

De helft van het aantal pinbetalingen gebeurt nu contactloos. "Dat is extra handig in de kou bij de oliebollenkraam'', aldus een woordvoerder. Zowel online als bij de kassa in winkels wordt vaker elektronisch betaald dan vorig jaar rond deze tijd.

Zondag

"Omdat Kerstmis dit jaar op maandag en dinsdag valt, zijn vooral de aankopen aan de toonbank over een extra dag gespreid. Ook zondag worden naar verwachting nog relatief veel boodschappen gedaan."

Voor betalingen via iDEAL was het record op Black Friday (24 november) met 2,4 miljoen transacties in 24 uur tijd. De iDEAL-piek in de dagen voor Kerstmis was op woensdag met 1,75 miljoen betalingen.