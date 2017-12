Deel dit artikel:











Van den Brom: "Geweldig, ik ben enorm trots op die gasten" Foto: Pro Shots / Martijn Buskermolen

ALKMAAR - John van den Brom zit straks met een grote glimlach aan het kerstdiner. Zijn ploeg draaide zaterdagavond in de slotfase een 0-1 achterstand om in een 3-1 overwinning. "Je gaat nu met zo'n lekker gevoel de vakantie in. Dat is waar we het voor deden."

"Voor een wedstrijd heb je twee ploegen nodig. Ik vond dat Heerenveen heel erg gegroepeerd inzakte. Daar hadden wij moeite mee. Tot overmaat van ramp kwamen we ook nog 0-1 achter. Toen waren we van slag." Analyseert de Alkmaarse oefenmeester de eerste zeventig minuten van de wedstrijd. Door de rode kaart twintig minuten voor tijd en de oplevingen van invaller Fred Friday kon Van den Brom toch nog juichen voor zijn dug-out. De Nigeriaanse spits viel een kwartier voor tijd in, terwijl hij vorige week tegen Ajax met een ongelofelijk misser nog de schlemiel van de wedstrijd was. Nu zorgde hij er er hoogst persoonlijk voor dat de Alkmaarders winnend het jaar uitgaan. "Fred moet het doen met dit soort momenten. Er werd een beetje power in deze wedstrijd gevraagd. Daar zorgde Fred net zoals de andere wissels voor." Het is al de tweede keer deze week dat AZ een achterstand in het laatste gedeelte van de wedstrijd goed maakt. Afgelopen woensdag werd er met 4-2 gewonnen van Fortuna Sittard na een 1-2 achterstand vlak voor tijd. Volgens de Alkmaarse oefenmeester is dat geen toeval. "Je moet fysiek goed in orde zijn om dit te kunnen leveren. En verder het geduld, vertrouwen en de mentaliteit kunnen opbrengen." Door deze winst staat AZ nu stevig op de derde plek. "Geweldig, ik ben enorm trots op die gasten." Nu heeft AZ twee weken vakantie en dan op zondag 7 januari vliegt de Alkmaarse selectie naar Zuid-Spanje voor een trainingsweek. Nieuws, video's en reportages van dit kamp zijn uiteraard te zien en te horen via deze site en NH radio.