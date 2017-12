Eindelijk is Friday belangrijk voor AZ

ALKMAAR - En opeens was hij daar. Fred Friday, de spits die op het tweede plan is geraakt bij AZ. Met twee doelpunten zorgde hij zaterdag persoonlijk voor de 3-1 thuisoverwinning op Heerenveen.

Friday kwam diep in de tweede helft in de ploeg; hij verving Joris van Overeem in de 76ste minuut. "Ik denk altijd hetzelfde. Je moet scoren en je best doen", aldus Friday die vorige week nog een dot van een kans miste tegen Ajax. "Die wedstrijd is voorbij. Ik moest gefocust blijven. Het ging goed vandaag."

Friday maakte de eerste goal bij de eerste paal na een voorzet van Guus Til. Het was een echte spitsengoal. "Als spits is het belangrijk om te scoren voor je zelfvertrouwen. Dat heb ik gewoon nodig om mezelf te verbeteren."

Met deze twee doelpunten gaat de Nigeriaan met een goed gevoel de Kerst in. Hij weet overigens nog niet wat hij met de feestdagen gaat doen. "Misschien ga ik weg, misschien niet. Of misschien ga ik nog wel trainen."