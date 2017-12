Deel dit artikel:











Politie zoekt twee verdachten na woninginbraak in Zwaag Foto: Shutterstock

ZWAAG - In een woning aan de Kieftentuin in Zwaag is vanavond ingebroken. De verdachten zijn op de vlucht geslagen.

De politie is op zoek naar twee mannen tussen de 20 en 25 jaar. Een van de daders is licht getint en 1.60 meter lang. Hij draagt kleding met een capuchon. De tweede dader is 1.80 meter lang. Getuigen wordt verzocht direct 112 te bellen.