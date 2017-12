Korfballers Blauw-Wit kunnen PKC een helft bijhouden

AMSTERDAM - Blauw-Wit is er zaterdagavond niet in geslaagd koploper PKC pijn te doen. De bezoekers namen na rust afstand en waren toen een maatje te groot voor de Amsterdammers: 24-29.

Goede start

Het begin was nog uitstekend voor Blauw-Wit. Binnen twee minuten stond de thuisploeg al met 3-0 voor. PKC kwam daarna snel terug tot 6-6, maar Blauw-Wit hield steeds het initiatief. Pas in de laatste seconden kwamen de Papendrechters voor het eerst op voorsprong. De ruststand was 17-18.

Klasseverschil

PKC liet na rust zien waarom het de lijstaanvoerder is in de Korfbal League. Vanaf 19-19 nam de ploeg uit Papendrecht afstand van Blauw-Wit. PKC scoorde zeven keer op rij om de wedstrijd vroegtijdig te beslissen. In de slotfase kwam de thuisploeg nog enigszins terug, maar de nederlaag was niet meer af te wenden. Het verschil na afloop was uiteindelijk vijf punten.

DVO-KZ

De andere Noord-Hollandse ploeg op het hoogste niveau wist wel te winnen. In Bennekom won KZ met 21-20 van DVO. De ploeg uit Koog aan de Zaan keek vrijwel de gehele wedstrijd tegen een achterstand aan. Op het moment dat het moest stond KZ echter aan de goede kant van de streep.

Stand

Na zeven duels in de Korfbal League staan Blauw-Wit en KZ vijfde en zesde met respectievelijk acht en zes punten. Koploper PKC heeft met veertien punten de volle buit.