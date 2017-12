Deel dit artikel:











Gewapende mannen overvallen supermarkt in Amsterdam Foto: Inter Visual Studio

AMSTERDAM - (AT5) Een supermarkt aan de Hendrik Jacobszstraat in Amsterdam is vanavond overvallen door twee gewapende mannen. De politie is nog op zoek naar de daders.

Bij de overval raakte niemand gewond. Op Burgernet wordt een signalement van een van de mannen verspreid. Hij draagt een jas van het merk Northface en een legergroene joggingbroek. Mensen die de verdachten zien, wordt verzocht direct 112 te bellen. Of er iets is buitgemaakt, is nog niet duidelijk.