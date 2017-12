AZ in slotfase langs Heerenveen met dank aan Fred Friday

ALKMAAR - Dankzij een knap slotoffensief heeft AZ het jaar afgesloten met een overwinning. In het AFAS-Stadion werd sc Heerenveen met 3-1 verslagen. Fred Friday werd in de laatste tien minuten de gevierde man.

Vorige week tegen Ajax was Friday nog de schlemiel door vlak voor tijd een levensgrote kans te missen. Zes dagen later was dat compleet anders. De spits kwam een kwartier voor tijd in het veld bij een 1-0 achterstand. Pelle van Amersfoort had Heerenveen namelijk vlak na rust op voorsprong gezet.

Met Friday in de ploeg werd het snel gelijk. Heerenveen-verdediger Denzel Dumfries tikte een voorzet achter zijn eigen doelman: 1-1. Op dat moment stond AZ al tegen tien man, omdat Morten Thorsby twintig minuten voor tijd zijn tweede gele kaart had ontvangen.

Direct na de gelijkmaker ging AZ op zoek naar de 2-1. En die viel drie minunten later. Friday promoveerde een voorzet van Guus Til bij de eerste paal tegen de touwen. De Nigeriaanse spits maakte vervolgens ook nog de derde AZ-goal in negen minuten tijd. Hij kreeg in de negentigste minuut de bal panklaar van Jeremy Helmer en kon simpel binnenschuiven: 3-1.

Zodoende sluit de ploeg van John van den Brom het kalenderjaar 2017 af met 38 punten uit achttien wedstrijden. Daarmee staat AZ derde op acht punten van koploper PSV.