Woning overvallen in Alkmaar: politie zoekt drie daders Foto: Maurice Amoureus

ALKMAAR - Een woning aan de Reviusstraat in Alkmaar is vanavond overvallen. De politie is op zoek naar drie verdachten.

Volgens een getuige is een ouder echtpaar overvallen. Of er iets is buitgemaakt, is nog niet duidelijk. In een Burgernetmelding wordt een signalement van een van de daders verspreid. De politie is op zoek naar een man van rond de 20 jaar en 1.80 meter lang. Hij heeft een vlassig baardje en draagt een blauwe joggingbroek, blauwe jas en een grijze muts. Mensen die de verdachten zien, wordt verzocht direct 112 te bellen.