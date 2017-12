Lifecoach 'tapt' tegen kerststress: "Diep ademhalen en ontspannen"

BADHOEVEDORP - De juiste kleur ballen voor in de boom, de cadeautjes die eronder moeten, de haas in de oven, de servetten nog strijken en ook nog langs alle familie! Tijdens de feestdagen hebben veel mensen last van kerststress, maar daar heeft Desiree Mander uit Badhoevedorp wat op gevonden.

Al die gekte rondom kerst is niks voor Desiree Mander. Als lifecoach tapt zij tegen de kerststress. Volgens haar is dat dé oplossing voor iedereen die met de feestdagen rode vlekken in zijn of haar nek heeft.

"Waarom dit zo goed werkt is omdat je kunt gaan benoemen waar je stress van krijgt. Je kunt het niet zien, want het is ergens in je onderbewustzijn, maar door vervolgens op je lichaam te gaan tappen kun je gaan zeggen: 'oh, die stress'", zegt Mander tegen NH Nieuws.

Proefdraaien

Slager Rob uit Badhoevedorp heeft tijdens deze dagen veel te maken met gespannen klanten die alles uit de kast willen halen voor de feestdagen. Hij denkt dat het probleem makkelijker op te lossen is.

"Mensen gaan altijd met kerst iets testen wat ze nog nooit hebben gegeten. En dan hebben ze acht tot tien man op visite. Dan vragen ze zich af of dat wel of niet gaat lukken. Als ze van tevoren echter wat proefdraaien, dan weten ze precies wat ze moeten hebben", aldus de slager.

Voor Desiree Mander zal er in ieder geval geen stress zijn dit jaar, want zij gaat al tappend de feestdagen in. "Dit jaar doe ik het anders. Ik kies ervoor om diep adem te halen en te ontspannen."