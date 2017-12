Ten Hag nog niet in gesprek met "de meest fascinerende club in Nederland"

AMSTERDAM - BREDA Erik ten Hag gaat nog niet praten met Ajax. De voornaamste kandidaat om Marcel Keizer op te volgen zegt dat de clubs eerst in overleg moeten.

"Het is aan de clubs", vertelt de trainer van FC Utrecht aan de NOS. "Als Ajax interesse heeft, moeten ze zich melden bij FC Utrecht. Daar sta ik volkomen buiten."

Ten Hag laat wel doorschemeren dat hij belangstelling heeft: "Natuurlijk heb je interesse in Ajax. Wie niet? Ook ik zou dat een geweldige uitdaging vinden. Ajax is een aansprekende club, de meest fascinerende club in Nederland."

Zaterdagavond ging het FC Utrecht van Ten Hag met 3-1 onderuit bij NAC Breda. Ajax speelt zondagmiddag, met interim-trainer Michael Reiziger op de bank, thuis tegen Willem II.