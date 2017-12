AMSTERDAM - (AT5) Aan de Pieter Lastmankade in Amsterdam is vanavond een man uit het water gered.

Volgens een getuige hoorden buurtbewoners hem om hulp roepen en hebben ze vervolgens de man uit het water getrokken.

Hoe de man in het water is gevallen, is nog niet duidelijk. Hij is met onbekend letsel naar het ziekenhuis gebracht.