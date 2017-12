Deel dit artikel:











Basketballer Jesper Jobse: "Pleintjes zijn er om beter te worden" Foto: NH Sport / Tijs Logchies

AMSTERDAM - Veel topsporters hebben één ding gemeen. Ze zijn in hun jongere jaren groot geworden op straat. Zo ook Jesper Jobse. De profbasketballer heeft WK's en EK's gespeeld en richt zich nu op het drie-tegen-drie-basketbal. Een sport die in rap tempo steeds populairder is geworden.

"Vroeger waren pleintjes de plekken om beter te worden. Je kwam daardoor in contact met andere jongens waar je tegen ging battelen", vertelt Jobse. Op die manier heeft hij zijn personal coach, Jard Schuit, ook goed leren kennen. "Ik heb vroeger altijd tegen hem gespeeld op de veldjes", zegt Schuit. Het profcircuit van drie tegen drie begint rond april 2018, dus spelen Jobse en zijn team hier en daar wat toernooitjes op halve kracht. Gisteren werden ze eerste op het 3x3-toernooi in de Apollohal. "Leuk om na twee maanden weer een toernooitje te spelen. Het zit er nog in, dus dat is ook mooi om te weten", aldus Jobse.