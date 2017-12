Ronaldo inspiratiebron voor Jahanbakhsh

ZAANSTAD - Alireza Jahanbakhsh is de man in vorm bij AZ. De Iraanse rechtsbuiten scoorde dit seizoen al zeven maal en gaf zes assists. "Als mijn teamgenoten zeggen dat ik belangrijk ben, dan voel ik nog meer vertrouwen."

"Na iedere wedstrijd denk ik na over wat ik goed heb gedaan en minder heb gedaan. Dat is logisch als voetballer om na iedere wedstrijd te evalueren." Inmiddels is Jahanbakhsh bezig aan zijn derde seizoen bij AZ. Dit voetbaljaar valt op vanwege zijn effectiviteit. Iets dat hem mede duidelijk is gemaakt door de ster van Real Madrid. "Ik hoorde Ronaldo een keer zeggen dat het gaat om het doel. Hij zei dat aan het einde van het seizoen mensen niet gaan vragen hoeveel acties je hebt gemaakt, maar ze vragen naar je goals en assists."

Volgende zomer speelt Jahanbakhsh met Iran op het WK. In Rusland neemt hij het met z'n land op tegen Marokko, Spanje en Portugal. Tot die tijd wil hij zich focussen op AZ. De Alkmaarse fans hoeven dus niet bang te zijn dat hij weggaat in de winterstop. "Ik ben alleen maar bezig met AZ en wil mooie dingen laten zien."

Zaterdagavond speelt de rechtsbuiten namens AZ tegen sc Heerenveen. Dit duel is live te volgen via NH Sport op de radio vanaf 19.00 uur. De wedstrijd in het AFAS Stadion begint om 19.45 uur.