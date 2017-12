Deel dit artikel:











Schrik zit er nog goed in na gijzeling in Den Helder Foto: NH Nieuws

DEN HELDER - Een dag na de gijzeling in het kantoor van de TESO-veerdienst in Den Helder, zit de schrik er nog altijd goed in. Wel voelen reizigers zich veilig om de overtocht te maken.

"Dat verwacht je niet hier", vertelt een jongen die vandaag de boot naar Texel neemt. "Er gebeurt weleens wat in Den Helder, maar bij de boot naar Texel is het normaal altijd zo rustig", vindt hij. "Ik ben toch wel geschrokken", vertelt een andere jongen uit Den Helder. "Het is niet normaal en zeker met kerst in je gedachte verwacht je dit niet", legt hij uit. Lees ook: Verdachte gijzelde twee vrouwen: een van slachtoffers is collega Gisterochtend pakte een 47-jarige vrouw uit Breezand een vrouw uit Den Helder vast en bedreigde haar met een mes. De gijzelnemer liet op den duur de vrouw los, maar gijzelde vervolgens een TESO-medewerker. De wijde omgeving van de terminal werd afgezet en de veerdienst naar Texel stond een lange tijd stil. Na ruim twee uur werd de vrouw door een speciale politie-eenheid overmeesterd. TESO laat weten dat het een eenmalig incident is, dus extra beveiliging komt er niet. De reizigers voelen zich vandaag wel weer veilig en pakken gewoon de boot naar Texel. "Ik vind het niet reëel dat dit nog een keer gaat gebeuren", vertelt een reiziger. "En als dat wel het geval is, dan vertrouw ik de hulpdiensten." De verdachte vrouw zit nog steeds vast. Wat haar motieven zijn is nog niet bekend.