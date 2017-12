Omgetoverd Zuiderzeemuseum vertelt legende van 'Vrouwtje van Stavoren'

ENKHUIZEN - Het Zuiderzeemuseum in Enkhuizen was gisteravond omgetoverd tot een sprookjesachtige plek. Daar werd de legende van 'het Vrouwtje van Stavoren' op een bijzondere manier verteld.

Toen haar verloofde omkwam op zee, gooide 'het Vrouwtje' haar ring erachteraan, vertelt de legende. "Als zij de ring terug zou vinden, dan zou ze niet aan de bedelstaf eindigen", zegt 'Froukje' tegen NH Nieuws.

Maar de ring wordt opgegeten door een vis. Wanneer het dienstmeisje Annetje de vis klaarmaakt, vindt zij de ring. "Vanaf dat moment gaat het slecht met het Vrouwtje."

Licht- en geluidshow

Het verhaal werd door middel van een licht- en geluidshow verteld in het museum. De schrijver Arthur Japin was de verteller. Bezoekers waren onder de indruk. "Ik heb prachtige beelden gezien en het verhaal was erg mooi", vertelt een vrouw uit Stavoren.

"Het verhaal van Arthur Japin was geweldig leuk, heel anders dan we gewend zijn van de legende die in heel Nederland bekend is."