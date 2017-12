LIVE NH Sport met AZ - sc Heerenveen

ALKMAAR - AZ sluit de eerste seizoenshelft vanavond af met de thuiswedstrijd tegen sc Heerenveen. Het duel begint om 19.45 uur en is rechtstreeks te volgen op de radio. De extra uitzending van NH Sport begint om 19.00 uur.

De ploeg van trainer John van den Brom verloor vorige week de strijd om de tweede plek in een rechtstreeks duel van Ajax. Midweeks balanceerde AZ op de rand van uitschakeling in het KNVB-bekertoernooi. Fortuna Sittard, koploper in de Jupiler League, stond één minuut voor tijd nog met 2-1 voor, maar verloor uiteindelijk met 4-2.

Eind oktober won AZ de uitwedstrijd tegen sc Heerenveen met 2-1. Guus Til zorgde met twee goals in het laatste kwart van de wedstrijd dat AZ de winst mee naar huis nam. Vorige week won sc Heerenveen met 1-0 van NAC Breda. Van den Brom: "Ze zijn wel wat anders gaan spelen, doordat ze wat blessures voorin hebben, maar het is een geduchte tegenstander." AZ mist vanavond de geschorste Jonas Svensson waardoor zowel Pantelis Hatzidiakos als Ricardo van Rhijn aan de aftrap staan.

Onze verslaggevers bij AZ - sc Heerenveen zijn Klaas Jan Bos en Erik-Jan Brinkman. NH Sport is er tot 22.00 uur vanavond. Je gastheer: Rob Wtenweerde.