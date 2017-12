Flatbewoners Egmond al twee weken zonder lift: "Er is al een vrouw van de trap gegleden"

EGMOND AAN ZEE - Bewoners van een appartementencomplex aan de Dorus Rijkersplein kunnen al twee weken geen gebruik meer maken van de lift. Enkele bewoners zijn zeer slecht ter been en komen de gladde trappen maar moeilijk af.

De bewoners moeten daarom noodgedwongen gebruik maken van de trap. Tot overmaat van ramp wordt deze door een lekkage nat als het regent, waardoor de treden spekglad worden. "Verderop is er al een vrouw gevallen door de gladheid", vertelt bewoner Eddy Groen aan NH Nieuws.

Groen is zelf slecht ter been en het kost hem daardoor veel moeite om van de trap af te kunnen. "Ik moet nu mensen vragen of ze de boodschappen voor me naar boven willen tillen. Ik wil dat zelf gewoon kunnen doen", laat hij weten. "Ik kan niet begrijpen dat het zo lang duurt voordat er een onderdeel voor de lift geleverd wordt."

Woningcorporatie Kennemer laat in een reactie weten de situatie te betreuren. Aanstaande woensdag wordt gekeken of de lift eerder al gerepareerd kan worden of dat er toch een nieuw onderdeel besteld moet worden.