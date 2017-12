Kerstmannen lopen samen voor kerstdiners eenzame ouderen: "Anders zat ik alleen thuis"

HOOFDDORP - Het was een bijzonder gezicht: honderden kerstmannen die samen door het centrum van Hoofddorp wandelden voor het goede doel. Een deel van de opbrengst gaat naar de gratis kerstdiners die speciaal worden georganiseerd voor mensen die dat extra steuntje in de rug wel kunnen gebruiken.

De zogeheten SantaRun is een initiatief van de vier samenwerkende Rotaryclubs in Haarlemmermeer. Een deel van de opbrengst - inschrijfgeld, donaties en sponsorgeld - gaat naar de Nierstichting. Van de rest worden in 22 buurthuizen van Stichting Maatvast kerstdiners mogelijk gemaakt.

Voorheen werden deze kerstdiners gesponsord door supermarktketen Jumbo, maar deze zette haar actie dit jaar niet voort. Daarom dreigden de kerstdiners in het gedrang te komen. "We zijn afhankelijk van sponsors en zijn daarom héél erg blij met de bijdrage van de Rotaryclubs", aldus Jessica Gijzen van Maatvast.

'We maken mensen blij'

"In de kersttijd zie je veel mensen commercieel bezig, maar wij doen het op vrijwillige basis", legt chef-kok Albrecht Wattimurry uit, terwijl hij bezig is met de salade. Vandaag staat er pasta op het menu, en is er een ijsje toe. "We maken mensen blij die vaak alleen zijn. Dat is toch de kerstgedachte."



Een oudere man die zit te genieten van zijn bokbiertje beaamt dit: "Anders zit ik ook maar alleen thuis. En hier kan het heel gezellig worden." En zo zijn er veel eenzame ouderen in Nieuw-Vennep, met niet zo veel inkomsten. Jessica is overtuigd van het belang van deze diners: "Zo kunnen we deze mensen ook fijne dagen geven."