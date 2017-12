Hoe een haastig doorgeladen shotgun het leven van deze Amsterdamse teamchef redde

AMSTERDAM - Van agressieve dronkaards tot notoire verkeershufters en van huiselijk geweld tot schietgrage overvallers: als politieagent maak je nogal wat mee. Toch maken sommige gebeurtenissen meer indruk dan andere, zoals blijkt uit het verhaal van de Amsterdamse teamchef Ruud van Baal.

Dat is ook niet vreemd, want het had weinig gescheeld of Van Baal had niet meer geleefd. Als hij op een zeker moment in zijn carrière een melding van een overval op een postagentschap krijgt, spoeden hij en een collega zich naar de plaats delict.

Kort nadat ze het kenteken van de vluchtauto van de overvallers hebben doorgekregen, zien ze hen rijden. "Op een onverwacht moment is de auto bijna per ongeluk klemgereden", vertelt Van Baal in onderstaande video.

Afgezaagde loop

De overvallers besluiten zich zonder slag of stoot over te geven. "Voor ik in de gaten had wat er gebeurde stond een van de twee overvallers naast mijn raam." Van Baal kijkt recht in de afgezaagde loop van een shotgun en ziet zijn leven aan hem voorbij flitsen.

"Langs de loop zie ik zijn vinger over de trekker en ik zie hem de trekker overhalen", gaat hij verder. "En dan gebeurt er niets." Wat blijkt? De shotgun hapert. "Ik zie hem weer de trekker overhalen en er gebeurt weer niets."

"Hij doet het niet!"

De overvaller gaat vervolgens pal voor de auto staan, kijkt Van Baal recht aan, richt weer op hem en gooit vervolgens zijn shotgun weg. "Hij doet het niet", riep hij terwijl hij zijn handen in de lucht steekt.

Collega's van Van Baal overmeesteren de man en brengen hem naar het bureau. Om te achterhalen waarom het wapen weigerde, neemt een deskundige de shotgun onder de loep.

Slaghoedje

"Dat kan allerlei redenen hebben", vertelt Van Baal. "Maar in dit geval bleek dat hij het wapen waarschijnlijk te snel, of te gehaast doorgeladen heeft, waardoor de kamer niet helemaal goed dicht heeft gezeten. Daardoor heeft de slagpen het slaghoedje niet goed kunnen raken."

Van Baal beseft dat hij door het oog van de naald is gekropen. "Een halve millimeter, een millimeter verschil tussen hier nu nog zitten of er toen al niet meer geweest zijn", besluit hij.