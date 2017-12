Deel dit artikel:











Tractor in brand naast grote stal met koeien Foto: KaWijKo Media - Vivian Tusveld

OUDERKERK AAN DE AMSTEL - Aan de Waver in Ouderkerk aan de Amstel is vlak naast een stal met koeien een tractor in brand gevlogen.

Dat gebeurde rond 13.30 uur. Hoe de tractor vlam vatte, is niet bekend. Er werden direct meerdere brandweereenheden naar de straat gestuurd, omdat er volgens een woordvoerder van de brandweer 'heel veel' koeien in de stal zouden staan en het dus noodzaak was dat het vuur niet zou overslaan naar het gebouw. Volgens de woordvoerder heeft de brandweer het vuur nu redelijk onder controle en hoeft de stal voorlopig niet te worden ontruimd, maar staan de hulpdiensten wel paraat mocht het vuur weer oplaaien.