Honderdste kerstboom van actie '100 bomen, 100 dromen' naar Alkmaar Foto: Alkmaar Centraal

ALKMAAR - Om ervoor te zorgen dat iedereen in Nederland een fijne kerst mét kerstboom heeft, creëerde het bedrijf Zorgeloosch een hartverwarmende actie genaamd 100 bomen, 100 dromen. Mediapartner Alkmaar Centraal was aanwezig bij de bezorging van de honderdste kerstboom in de kaasstad.

De Alkmaarse wethouder Anjo van de Ven en twee medewerkers van het Bezorgeloosch-team een kerstboom brengen bij het Sociaal Pension in Alkmaar. Het bedrijf Zorgeloosch had de afgelopen periode al 99 kerstbomen weggegeven aan mensen die daarvoor werden genomineerd door anderen. De allerlaatste boom kwam naar Alkmaar op aangeven van wethouder Van de Ven die vond dat een kerstboom niet mocht ontbreken in de kantine van het Sociaal Pension in Alkmaar, dat voor 34 mensen die eigenlijk nergens anders terecht kunnen een thuis is. Na een kruip-door-sluip-door-operatie kwam de boom op z'n bestemming aan en kon het grote optuigen beginnen. Met vereende krachten en een beetje geduld werd een fraaie boom gerealiseerd. Uiteraard werd uiteindelijk ook een piek geplaatst en was de klus geklaard.