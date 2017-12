Man in been gestoken in Alkmaar, verdachte (37) aangehouden

ALKMAAR - De politie heeft vannacht een 37-jarige man aangehouden die ervan wordt verdacht kort daarvoor een andere man in zijn been te hebben gestoken.

Toen de politie rond 4.00 uur een melding van een vechtpartij aan het Groot Nieuwland kreeg, spoedden enkele agenten zich richting de plek. Eenmaal ter plaatse was de rust weergekeerd, maar troffen ze wel een man met een beenwond aan.

Het slachtoffer verklaarde tegenover de politie dat hij met een scherp voorwerp in zijn been was gestoken. Na een zoekslag in de omgeving heeft de politie de verdachte aangehouden. Het slachtoffer heeft zich in het ziekenhuis laten behandelen.