FNV over akkoord ThyssenKrupp en Duitse vakbond: "Wij nemen niet met minder genoegen"

VELSEN-NOORD - In de strijd voor behoud van werkgelegenheid na de aanstaande fusie tussen Tata Steel en het Duitse bedrijf ThyssenKrupp, voelt vakbond FNV Metaal zich gesterkt door een akkoord dat ThyssenKrupp gisteren sloot met vakbond IG Metall. De partijen kwamen overeen dat er de komende negen jaar geen gedwongen ontslagen vallen.

IG Metall had tien jaar werkgelegenheid geëist. Bovendien is afgesproken dat het Duitse concern jaarlijks vierhonderd miljoen euro zal investeren in Duitse fabrieken, om ook in de toekomst de banen te kunnen garanderen.

"De Duitse werkgelegenheidsgarantie kan ons helpen", zegt FNV Metaal-bestuurder Aad in 't Veld in een persbericht. "Wij zullen natuurlijk niet met minder genoegen nemen voor de medewerkers van Tata Steel in Nederland. Onze eisen blijven gewoon staan."

Het Duitse akkoord betekent geen einde van de actiedreiging, benadrukt hij. Integendeel zelfs. "Na de toezeggingen aan Duitse kant en de grootste manifestatie ooit bij Tata Steel met 3.500 actievoerende medewerkers, gaan we in 2018 keihard de strijd aan om onze eisen binnen te halen."

Naast de werkgelegenheidsgarantie eist de bond dat er geen tweeduizend arbeidsplaatsen worden geschrapt en vindt het dat de zeggenschap over de Nederlandse winst bij de Nederlandse directie moet blijven.

Overigens betekent het Duitse akkoord niet dat er geen banen verdwijnen. Dat zal echter alleen gebeuren via natuurlijk verloop: in dat geval worden werknemers die met pensioen gaan niet vervangen door nieuwe krachten.