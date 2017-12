Misdaadjournalist Paul Vugts al drie maanden ondergedoken: "Dit maakt de Parool-redactie razend"

AMSTERDAM - (AT5) Misdaadjournalist Paul Vugts zit al ruim drie maanden ondergedoken omdat hij met de dood wordt bedreigd. In een spread besteedt Het Parool vandaag ruim aandacht aan de situatie.

"Dit stemt de redactie van Het Parool mismoedig, en maakt ons razend", schrijft de hoofdredactie van de krant. Vugts staat al maanden op een dodenlijst. Sinds begin oktober zitten hij en zijn geliefde noodgedwongen in een safehouse op een geheime locatie en wordt hij permanent beveiligd. "Zijn leven is een bewegende kooi geworden."

'Leven en werken door'

Ondanks dat de dreiging door specialisten als serieus wordt beoordeeld, peinst Vugts er niet over om te stoppen met zijn werk. "Het is voor mijzelf en mijn naasten heel frustrerend niet te kunnen inschatten wanneer de dreiging zo beheersbaar is dat we stap voor stap normaler kunnen leven. Ondertussen leven en werken we binnen alle beperkingen door."

Volgens Vugts speelt de dreiging al sinds de nazomer. "Waar ik normaal gesproken de druk wel weet weg te nemen, kwam nu steeds nieuwe, zeer specifieke en concrete informatie binnen dat ik zou worden vermoord en hoe." Uiteindelijk drong de overheid aan om uit huis te gaan en persoonsbeveiliging te nemen.

'Ontoelaatbaar'

Vooraanstaande strafadvocaten noemen de situatie in de krant 'ontoelaatbaar' en 'onacceptabel'. Advocaat Nico Meijering waarschuwt dat prominente strafadvocaten geen bijstand zullen geven aan diegenen die achter de dreiging zitten.

"Professionele deelnemers aan het strafproces, zoals advocaten, officieren van justitie en rechters, maar zeker ook journalisten, moeten onbedreigd hun werk kunnen doen", aldus advocaat Sander Janssen.