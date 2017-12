Dronken lastpak kwijlt en plast cel onder

ALKMAAR - De Alkmaarse politie heeft vannacht op het Waagplein een man aangehouden die door z'n overmatige alcoholconsumptie in herhaling viel.

Volgens wijkagent Maarten van der Molen was de man dronken en gedroeg hij zich 'vervelend'. Van der Molen stuurde hem herhaaldelijk weg, maar hij keerde keer op keer terug.

Nadat hij de agenten voor de zoveelste keer lastigviel, besloten ze hem in de boeien te slaan en in de cel te gooien. Die kan vandaag wel een emmer sop gebruiken, want de verdachte 'vond het nodig om z'n cel onder te plassen en te kwijlen', besluit Van der Molen.