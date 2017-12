Deel dit artikel:











Auto vliegt uit de bocht en schept fietser in Warmenhuizen Foto: Politie Schagen

WARMENHUIZEN - Een fietser is gisterenmiddag in Warmenhuizen geschept door een auto die uit de bocht vloog. Het slachtoffer is daarbij gewond geraakt.

Het ongeluk gebeurde op de Debbemeerweg, ter hoogte van de Diepsmeerweg, schrijft de politie Schagen op Facebook. De fietser en de automobilist reden in tegengestelde richting toen de automobilist plotseling uit de bocht vloog en via de berm het fietspad opreed. Daar reed op dat moment de fietser, die getuige de schade aan de auto met een flinke smak op de motorkap en voorruit belandde. De auto schoot nog door en ramde een lantaarnpaal, die door de klap doormiddenbrak.



De fietser is met onbekend letsel naar het ziekenhuis gebracht. De automobilist, tegen wie de politie proces-verbaal heeft opgemaakt, bleef voor zo ver bekend ongedeerd.