Vijf aanhoudingen door zwaarbewapend arrestatieteam in Amsterdam

AMSTERDAM - (AT5) Leden van de Rapid Response Teams (RRT) hebben gisterenavond vier mannen aangehouden op het Marnixplein. Eén iemand werd onder schot van een automatisch wapen gehouden. Ook op de Admiraal de Ruijterweg vond een arrestatie plaats.

De mannen werden opgepakt vanwege een eerdere bedreiging. Een getuige zag de arrestaties gebeuren om het Marnixplein. "Ik zag ineens heel veel agenten in burger. Het leek niet om zomaar een actie te gaan. Het was strak gecoördineerd en verliep allemaal rustig", zegt de vrouw.

Eén arrestant zou enige tijd hebben tegengestribbeld, maar kon uiteindelijk net zoals de drie anderen worden aangehouden.

Admiraal de Ruijterweg

Ook op de Admiraal de Ruijterweg werd een actie uitgevoerd. Daar is één iemand aangehouden. De politie bevestigt de arrestaties maar kan verder nog geen details geven over wat er precies aan vooraf is gegaan. Het onderzoek is nog gaande.