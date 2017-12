Deel dit artikel:











Kaj Sierhuis hoorde van ontslag Keizer vlak voor de Ajax kerstborrel Foto: Pro Shots / Paul Roling

AMSTERDAM - Over de wedstrijd van Jong Ajax tegen FC Volendam (7-0) hing vrijdagavond uiteraard ook de sluier van Marcel Keizer. De trainer van Ajax 1 die donderdag op non-actief werd gesteld. "Wij hoorden het via de what's app toen we aan het wachten waren voor de kerstborrel. Dat was wel even schrikken", zegt Kaj Sierhuis.

Sierhuis viel in tegen FC Volendam en tekende voor de 6-0 en de 7-0. Winston Bogarde had de eindverantwoording over de Amsterdamse beloften, omdat Michael Reiziger als interim-coach naar het eerste was doorgeschoven. Lees ook: Zevenklapper voor Jong Ajax tegen FC Volendam Lees ook: Winston Bogarde: "De jongens hebben me een prachtig debuut bezorgd" Vorig seizoen werkte Sierhuis onder Keizer toen die nog Jong Ajax trainde. "Ik vond het een fijne en goede trainer en gun hem het beste", aldus de 19-jarige aanvaller die de maatregel niet had zien aankomen. "Dit kwam uit het niets."