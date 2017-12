Winston Bogarde: "De jongens hebben me een prachtig debuut bezorgd"

AMSTERDAM - Assistent-trainer Winston Bogarde had het in de thuiswedstrijd van Jong Ajax tegen FC Volendam (7-0) voor één keer alleen voor het zeggen. Het leverde de Amsterdammers de grootste zege dit seizoen op. "De jongens hebben me een prachtig debuut bezorgd", zei Bogarde glunderend.

"Als je zo'n wedstrijd kan spelen en dan met zo'n uitslag dan is dat prima", zei Bogarde glunderend na afloop na van de klinkende overwinning van zijn team. Michael Reiziger zat dit keer niet als hoofdcoach op de bank. Hij is zondag interim-coach bij Ajax 1 en deed daarom vrijdag een stapje terug. "We hebben de voorbereiding samen gedaan. Voor ons veranderde er eigenlijk bijna niks. Alleen is Mike normaal de hoofdcoach."

Over het op non-actief stellen van Marcel Keizer en de wedstrijd zondag tegen Willem II, waarbij Bogarde als assistent naar Reiziger op de bank zit, wilde hij niets kwijt. "Wat er donderdag gebeurd is, is niet aan mij. Ik focus me op de spelersgroep and that's it", aldus Bogarde.

