Keeper Hobie Verhulst: "Dit komt heel hard aan"

VOLENDAM - AMSTERDAM Zeven keer moest Hobie Verhulst vrijdagavond tegen Jong Ajax de bal uit het doel halen. Niet eerder kreeg de keeper in een competitie- of bekerwedstrijd van FC Volendam zeven treffers om zijn oren. "Dit komt heel hard aan."

En dat terwijl er in het eerste uur van de wedstrijd weinig aan de hand was. Na de 2-0 stortte de ploeg van trainer Misha Salden als een kaartenhuis in elkaar. Dat steekt. Verhulst: Bij 3-0 moeten we het als team achterin dichtgooien. We laten elkaar zitten en dat mag niet gebeuren."

"Ik vond dat we minimaal zestig minuten gelijkwaardig waren", stelde trainer Misha Salden na afloop. "Maar op een gegeven moment ging het zo snel en hebben we het verschrikkelijk laten afweten."

"Heerlijk"

Voor Jong Ajax was het de grootste overwinning van het seizoen. "Dit was een heerlijke laatste wedstrijd voor de winterstop", aldus Kaj Sierhuis die als invaller twee goals voor zijn rekening nam. Bovendien voeren de Amsterdammers de druk op Fortuna Sittard op. Direct na de winterstop gaat Jong Ajax bij de kampioenskandidaat op bezoek.

Oefenwedstrijd

Met de nederlaag komt er een einde aan de opleving die FC Volendam de laatste weken tien punten uit vier wedstrijden opleverde. Op 12 januari gaat de competitie verder met de thuiswedstrijd tegen FC Oss. Zes dagen eerder oefent FC Volendam in Amsterdam tegen... Jong Ajax. Verhulst: "Ja, over 2,5 week zijn we weer hier en dan moeten we ze te terugpakken."