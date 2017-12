Benjamin van den Broek over zijn vertrek: "We lagen elkaar niet"

VELSEN-ZUID - Voor Benjamin van den Broek was het duel tussen Telstar en De Graafschap de laatste voor hem als selectiespeler van 'De Witte Leeuwen'. De middenvelder en trainer Mike Snoei zaten niet op één lijn, waardoor Van den Broek zich genoodzaakt voelde om voor zichzelf te kiezen.

"Met een dubbel gevoel vertrek ik bij Telstar. Heb een fantastische tijd gehad met fantastische mensen en had er graag nog een halfjaar aanvast geplakt. Maar als het niet botert met degene die verantwoordelijk is voor de keuzes dan moet je voor jezelf kiezen", sprak hij na afloop. "We lagen elkaar niet, laten we het daar op houden."



"Ik blijf een sportman en ik wil spelen. Als dat hier niet kan dan moet dat ergens anders", sprak Van den Broek. Contact tussen hem en nieuwe clubs is er al geweest. "Vooralsnog is er alleen interesse uit het binnenland. Binnen twee weken denk ik wel dat het rond is."



