Mike Snoei: "We kunnen ook strijden en dat was nodig vandaag"

VELSEN-ZUID - Met een gerust hart schuift Mike Snoei aan bij het kerstdiner. Met een 3-2 overwinning op De Graafschap gaat Telstar als nummer vier de winterstop in. Met 34 punten heeft de ploeg van Snoei al bijna evenveel punten behaald als vorig seizoen. Toen stokte de teller op 40.

"Vandaag hebben we echt weer gestreden. Je ziet het tegen zulke tegenstanders als De Graafschap dat wel echt de onderste steen boven moet komen om te winnen", sprak trainer Snoei na afloop. "Er groeit wat in deze groep. We kunnen niet alleen heel goed voetballen, we kunnen ook strijden als het moet."



Middenvelder Jerdy Schouten was blij dat hij met zijn ploeg het publiek weer kon trakteren op een vermakelijke avond. "Het is lekker voor het gevoel. We sluiten de eerste seizoenshelft af zoals we begonnen en dat smaakt goed", sprak Schouten. Negen overwinningen, zes gelijke spelen en vier nederlagen. Een goede eerste seizoenshelft voor Telstar. "We moeten nog niet te tevreden zijn. Natuurlijk dit is mooi, maar dit zijn we ook verplicht met deze selectie."



Snoei reageerde ook nog op de berichten over het mogelijke vertrek van dragende spelers. "Je kunt als speler wel roepen dat er tien ploegen op je zitten te wachten, je moet ook gewoon trots zijn dat je in de elftal voetbalt. Op de bank zitten er nu genoeg die de pest er in hebben dat ze op de bank zitten. Er zit zelfs een international", sloot Snoei af.