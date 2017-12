VV Alkmaar verliest van PEC Zwolle vrouwen

ALKMAAR - ZWOLLE De voetbalvrouwen van Alkmaar hebben de laatste wedstrijd voor de winterstop verloren. In Zwolle werd met 2-1 van PEC Zwolle vrouwen verloren.

In de 40e minuut kwam de thuisploeg op voorsprong door Bannink. Pas laat in de tweede helft deed VV Alkmaar wat terug. Wie anders dan Katja Snoeijs met de treffer voor de bezoekers. Babiche Roof, oud speelster van Telstar, besliste uiteindelijk het duel in de 86e minuut. Vanaf de stip schoot zei PEC Zwolle naar de overwinning.

Opstelling vv Alkmaar: Quaye, Zwerver, Altelaar, Schuiten, vd Velden, A. Visser, Snoeijs (C), Casparij, Kets, vd Plas en Pellens





[Tweet:]