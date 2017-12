Deel dit artikel:











Derksen over kritiek op 'homofoob' Voetbal Inside: "Die dames willen alleen aandacht" Foto: Pro Shots

AMSTERDAM - Johan Derksen vindt dat het commentaar van Sunny Bergman en Sylvana Simons over de grappen in het programma Voetbal Inside, vooral berust zijn op aandachtslust. Dit zei hij vanavond in hetzelfde praatprogramma. "Die dametjes willen maar één ding: weer bij De Wereld Draait Door zitten."

Al aan het begin van de laatste aflevering van het jaar werd de kritiek van afgelopen week onder de loep genomen. Programmamaakster Sunny Bergman en politicus Sylvana Simons hadden kritiek geuit en riepen op het programma te boycotten. De mannen zouden volgens hen homofobe en seksistische opmerkingen maken. "Aandachtsjunk"

Johan Derksen was van mening dat Bergman en Simons dit voornamelijk zeiden om meer aandacht te krijgen. "Mevrouw Bergman, die aandachtsjunk, zet dat dan op Facebook. Wij zouden seksistisch zijn, wij zouden homofoob zijn. Dan denk ik: er zouden vast wel andere prioriteiten in het leven zijn dan Facebook." Derksen was daarom verbaasd door de media-aandacht die dit onderwerp kreeg. Hij werd gebeld door praatprogramma's als Jinek en De Tafel van Thijs. Ook bij NPO Radio 1 werd het besproken. "Het gaat erover dat iemand, die totaal niet belangrijk is, iets op Facebook zet. De media huppelt achter zo'n relletje aan." Nuance

Volgens de voetbaldeskundige is dit niet alleen een beschuldiging naar de presentatoren van het programma, maar ook naar het publiek. "Deze dames zeggen eigenlijk dat al onze 700.000 kijkers ook homofoob zijn", aldus Derksen. Toch besluit hij zijn betoog met een klein tegengeluid: "Nuance is nou eenmaal niet mijn sterkste punt."