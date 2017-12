Jong AZ dik de mist in tegen NEC

ALKMAAR - WIJDEWORMER Jong AZ heeft een dik pak slaag gekregen van de koploper in de Jupiler League. NEC was op alle vlakken beter en won met 7-2 van de ploeg van Martin Haar.

In dichte mist begonnen Jong AZ en NEC aan de 19e speelronde van de Jupiler League. Opvallend was de basisplaats van Anass Achahbar bij NEC. De oud-spits van Feyenoord kreeg een plek in de basis in plaats van Sven Braken.

Twee keer Achahbar

De keuze voor Achahbar betaalde voor de Nijmegenaren goed uit. Met twee treffers in de eerste helft zette hij NEC eigenhandig op een 2-0 voorsprong. Nog voor de thee werd het erger voor de ploeg van Martin Haar. Gregor Breinburg schoot de bal van dichtbij hard tegen de touwen.



Na de pauze kwam Jong AZ direct op 3-1. In zijn tweede wedstrijd voor Jong AZ maakte Jelle Duin zijn eerste treffer in het betaalde voetbal. Lang konden de Alkmaarders er niet van genieten. Michael Heinloth produceerde een afstandschot waar je u tegen zegt. Onhoudbaar voor doelman Nick Olij.



Doelpuntenregen

De kampioenskandidaat ging op het trainingscomplex van AZ werken aan het doelsaldo. In de 64e minuut complementeerde Achahbar zijn hattrick en maakte Ferdi Kadioglu in de 69e minuut de 1-6. Justin Bakker maakte er in de 80e minuut 2-6 van. Een vrije trap van de centrale verdediger werd door de muur van richting veranderd waardoor doelman Joris Delle op het verkeerde been stond. Slotakkoord was echter voor Sven Braken. De invaller maakte er in de laatste minuut 7-2 van.



NEC is na achttien wedstrijden de koploper met 40 punten. Jong AZ staat 18e met 16 punten.

Opstelling Jong AZ: Olij; Opdam (Church/46), Regeling, Bakker, Kramer; Hoedemakers, Reijnders, Jacobs; El Hasnaoui (Hardijk/46), Duin, Koreniuk.

Opstelling NEC: Delle; Heinloth, Sturing, Golla, Verdonk; Dijkstra, Kadioglu (Schuurman/74), Breinburg (Jansen/82); Larsson, Achahbar (Braken/77), Langil