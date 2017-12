Cultheld Melvin Platje beslist cultwedstrijd

VELSEN-ZUID - De wedstrijd waarvan Simon Kistemaker altijd hoopt dat hij eindigt in 2-2. Het leek er zelfs even op dat dit ook ging gebeuren. Cultheld Melvin Platje besloot echter anders. Met een treffer in de 88e minuut besliste hij de wedstrijd Telstar - De Graafschap (3-2).

Toine van Huizen moest zich weer voorafgaand aan het duel laten vervangen door Jesper van Heertum. Van Huizen was al twijfelachtig en besloot na zijn warming-up dat hij niet fit genoeg was.



De cultclash in de mist zag in de zesde minuut het eerste doelpunt van de wedstrijd. De treffer van Andrija Novakovich werd echter door scheidsrechter Perez afgekeurd vanwege buitenspel. Vijf minuten later werd een doelpunt wel goedgekeurd. Anthony van den Hurk van De Graafschap schoot de bal van afstand tegen de touwen.

Gelijkmaker

Telstar trok in de 19e minuut de stand weer gelijk. Een vrije trap van Mohammed Osman werd door Andrija Novakovich binnengeknikt. De bezoekers kregen voor de pauze nog één grote kans. Daryl van Mieghem schoot de bal maar net naast het doel van Rody de Boer.



Na de pauze was Telstar de betere partij en kwam dan ook na iets meer dan een uur spelen op voorsprong. Novakovich hield drie man aan het werk en kreeg de bal bij Melvin Platje. De cultvoetballer raakte de paal, waarne Novakovich alert de bal over de doellijn kopte.





Cultheld Platje

Henk de Jong van De Graafschap bracht in de 80e Fabian Serrarens. De voormalig speler van Telstar stond koud in het veld maar zorgde wel voor de 2-2. Lang hoefde Telstar niet te treuren. Uitgerekend Platje maakte er vlak voor tijd weer 3-2 van.



Door de overwinning staat Telstar steviger op de vierde plaats met 33 punten. Tegenstander De Graafschap zakt een plekje op de ranglijst en is nu de nummer zes met 29 punten.





Opstelling Telstar: De Boer; Lopes Cabral, Van Iperen, Van Heertum, Brito; Korpershoek, Schouten, Osman (Sno/71); Hamdaoui, Novakovich (Najah/82), Platje

Opstelling De Graafschap: Bednarek; Straalman (Ars/74), Van Diermen, L.Nieuwpoort (Receveur/46), Tutuarima; Diemers, S.Nieuwpoort, El Jebli (Serrarens/82); Van den Hurk, Driver, Van Mieghem