Zevenklapper voor Jong Ajax tegen FC Volendam

AMSTERDAM - Hoewel het donderdag nog donderde op sportpark De Toekomst was daar vrijdagavond binnen de lijnen weinig van te merken. Zonder trainer Michael Reiziger, hij zit namelijk zondag op de bank bij Ajax - Willem II, werd met ruime cijfers (7-0) gewonnen van FC Volendam. Mateo Cassierra was met drie treffers de grote man bij Jong Ajax.

Met Winston Bogarde als eindverantwoordelijke bij Jong Ajax begonnen de Amsterdammers aan het duel met provinciegenoot FC Volendam. De ploeg van Misha Salden had de weg naar boven ingezet en het leek erop dat de trainer zijn perfecte opstelling had gevonden. Ongewijzigd begonnen de Volendammers aan het duel op sportpark De Toekomst.

De Amsterdammers waren in het eerste bedrijf de bovenliggende partij, al ging een vrije trap van Gijs Smal maar nipt naast het doel van Norbert Alblas en kregen Enzo Stroo en aanvoerder Kees Kwakman ook goede kansen. Bij Jong Ajax waren er kansen voor Che Nunnely en Mateo Cassierra. Deze werden echter niet omgezet in doelpunten.

Treffer Jong Ajax

Uiteindelijk viel er wel een treffer in het voordeel van Jong Ajax. De Colombiaanse spits Cassierra maakte met de 1-0 in de 42e minuut zijn tiende treffer van het seizoen. Op slag van rust kon hij de score nog verdubbelen. De paal stond zijn elfde treffer van dit seizoen echter in de weg.



Joey Veerman zorgde in de 49e minuut bijna voor de gelijkmaker. Een geplaatst schot van de technische middenvelder ging maar rakelings langs de paal. Even later keurde scheidsrechter Christian Mulder de 1-1 van Nick Doodeman terecht af, omdat bij die aanval Mitchel Bakker was weggeduwd door Stroo. Na een uur spelen werd het in plaats van gelijk 2-0 voor Jong Ajax. Op aangeven van Nunnely maakte Cassierra zijn elfde van het seizoen.



Hattrick Cassierra

Na een dubbele wissel bij de Amsterdammers ging het hard op De Toekomst. Nunnely met de 3-0 van dichtbij in de 62e minuut. Cassierra maakte drie minuten later alweer zijn derde van de avond en de vierde van Jong Ajax. In de 70e werd het 5-0 door Noussair Mazraoui vanaf de strafschopstip. Nick Runderkamp had even daarvoor Azor Matusiwa bij het shirt vastgepakt. Invaller Kaj Sierhuis mocht in zijn tien minuten durende invalbeurt ook nog twee treffers meepikken.

Een afstraffing voor FC Volendam. De ploeg van Misha Salden is de nummer zeventien van de Jupiler League met zeventien punten. Jong Ajax is de nummer twee met 39 punten.



Opstelling Jong Ajax: Alblas, Dankerlui, Doekhi, Bergsma, Bakker; Eiting (Matusiwa/62), Mazraoui, De Wit; Nunnely (Sierhuis/77), Cassierra, Johnsen (lang/62)

Opstelling FC Volendam: Verhulst; Evers, Schouten, Klinkenberg, Smal; Veerman, Visser, Kwakman (Runderkamp/62); Doodeman, Stroo (Plat/71), Antwi