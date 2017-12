Deel dit artikel:











Michael Reiziger verrast met tijdelijke benoeming Foto: Pro Shots / Joep Leenen

AMSTERDAM - Michael Reiziger is voor in elk geval één wedstrijd hoofdtrainer van Ajax. De oud-international is tijdelijk doorgeschoven naar de positie van de donderdag ontslagen trainer Marcel Keizer. "De mededeling kwam als een verrassing, maar je doet dit natuurlijk voor de club", zei de 44-jarige voormalige verdediger van onder meer Ajax, AC Milan, FC Barcelona en PSV op Ajax TV. Hij zit zondag op de bank in de thuiswedstrijd tegen Willem II.

Reiziger, die trainer is van Jong Ajax, moest donderdagavond nog naar trainingscomplex De Toekomst terugkeren. "Daar kreeg ik de vraag of ik het hoofdtrainerschap wou invullen voor komend weekeinde. Ik moest het nieuws over het ontslag van Keizer eerst even verwerken, maar ik heb ja gezegd, want dat doe je voor de club."



Spelers nog niet gesproken

Hij heeft de spelers nog niet gesproken. "Dat komt zaterdag wel. Ik heb wel vast de wedstrijd tegen Willem II doorgenomen. Ook al zijn de omstandigheden niet zo leuk, ik heb wel een positief gevoel over het spel van Ajax en dat zal ik ook op de selectie overbrengen."