Opvolger WTCC in mei 2018 op Zandvoort

ZANDVOORT - De FIA World Touring Car Cup (WTCR) heeft het Zandvoort aan de kalender toegevoegd. De opvolger van de WTCC, waarin Tom Coronel al jarenlang succesvol actief is, komt tussen 19 en 21 mei rijden op het circuit.

De WTCC, het wereldkampioenschap voor toerwagens, was jarenlang een toonaangevende autosportklasse. Komend jaar gaat het WTCC samen met de TCR International Series. In 2007 was voor het laatst een ronde uit het WK toerwagens te bewonderen op het circuit in de Noord-Hollandse duinen.



Het seizoen van de World Touring Car Cup begint op 8 april in Marrakech (Marokko) en eindigt op 18 november in de straten van Macau. Elk evenement bestaat uit drie races.





[Instagram:https://www.instagram.com/p/BdAns8SFSPL/]