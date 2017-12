Deel dit artikel:











Geen Johan Cruijff ArenA voor het eind van het jaar Foto: Pro Shots/Ronald Abelskamp

AMSTERDAM - AMSTERDAM De Amsterdam ArenA zal niet voor het einde van het jaar worden omgedoopt in de Johan Cruijff ArenA. Dat heeft waarnemend burgemeester van Amsterdam Jozias van Aartsen in een brief laten weten aan de gemeenteraad.

Eerder werd nog aangegeven dat alle partijen naar verwachting voor het einde van het jaar overeenstemming zouden bereiken over de uitwerking van de intentieovereenkomst Johan Cruijf ArenA, waarin onder meer de naamswijziging is opgenomen. "Helaas zijn ArenA, Ajax en de gemeente daar niet in geslaagd’’, schrijft Van Aartsen. Lees ook: Familie Cruijff baalt van vertraging bij hernoeming Amsterdam ArenA Er moet, behalve over de naamswijziging, onder meer ook overeenstemming komen over de verkoop van certificaten van de gemeente aan Ajax en een tegemoetkoming in de inkomstenderving die ArenA en Ajax mogelijk zullen leiden door de veranderde naam. "De combinatie maakt dat het komen tot een definitieve overeenkomst complex is’’, aldus de waarnemend burgemeester.