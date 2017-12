Bewoners zorgcentrum verstoken van openbaar vervoer: "We willen een bus"

VELSEN-NOORD - Oudere bewoners van zorgcentrum De Schulpen pikken het niet langer: ze willen een bus. Al een jaar of vijf is Velsen-Noord verstoken van openbaar vervoer en moeten de ouderen kilometers lopen om boodschappen te kunnen doen.

"Dan kunnen we weer eens een keer naar Beverwijk en de markt toe", zegt Jopie Hanssen tegen NH Nieuws. De bewoners van het zorgcentrum moeten nu een kwartier lopen naar de bushalte. Dat is voor de meesten te ver weg.

"Het maakt mij heel erg boos, maar ik vecht er wel voor en heb dat altijd gedaan", vertelt Hanssen. "Wij zijn hier het putje van IJmuiden. Het laatste gedeelte. Aan de andere kant van het kanaal redden ze het wel", voegt mevrouw Zijlstra eraan toe.

Oplossing

De partij VelsenLokaal wil daarom in samenwerking met het CDA een streekbus voor Velsen-Noord realiseren. Het idee is dat de provincie een busje levert en het dorp vrijwilligers. Net als in Santpoort. "Ik heb mijn bestuur gevraagd of ze bereid zijn om mee te denken en een opstart te maken in Velsen-Noord en dat willen ze."