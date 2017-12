Ontvoerde Insiya (3) moet terug naar Nederland

AMSTERDAM - AMSTERDAM De vader van de ontvoerde 3-jarige Insiya moet haar onmiddellijk terugbrengen naar Nederland. Dat heeft de rechtbank in Den Haag vanmiddag bepaald. De peuter werd vorig jaar ontvoerd naar India, waar zij op dit moment met haar vader verblijft.

De vader moet ook haar reisdocumenten overhandigen aan de moeder van het meisje. De uitspraak volgt nadat moeder Nadia Rashid een verzoek tot teruggeleiding had gedaan bij de rechtbank. "De rechter moest bepalen of ze is ontvoerd en overgebracht naar India zonder mijn toestemming. Dat is nu vastgesteld", aldus Rashid.

Het is hele opluchting voor de moeder, die hoopt dat de terugkeer van haar dochter nu snel dichterbij komt. Maar de vader van Insiya denkt daar anders over. Die reageerde gelijk na de uitspraak via Twitter: "Jouw advocaten moeten je duidelijk maken dat deze beslissing niets betekent in mijn land", aldus de ex-man van Rashid.