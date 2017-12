Deel dit artikel:











Dichte mist zorgt voor fileleed Foto: VID Foto: NH Nieuws / Sjors Blaauw

NOORD-HOLLAND - Het is mistig in onze provincie en dat levert op sommige plekken file op. Met name op de A9 staat het vast vanwege dichte mist. Het KNMI heeft code geel afgegeven.

Op de A7 richting Hoorn, A8 richting Zaandam en A9 richting Alkmaar zijn spitsstroken afgesloten. Dit komt doordat Rijkswaterstaat weinig camerazicht heeft. Daarom zijn uit voorzorg de spitsstroken gesloten. Op de A9 stond rond 17.00 uur ruim 10 kilometer. Dat is voor het begin van de kerstvakantie aanzienlijk, laat de VerkeersInformatieDienst (VID) weten. Op de A10 moet er rekening gehouden worden met langzaamrijdend verkeer. In verband met een ongeval zijn er drie rijstroken dicht.