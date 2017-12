Deel dit artikel:











Zo voorkom je dat inbrekers toeslaan tijdens de feestdagen Foto: NH Nieuws

NOORD-HOLLAND - Elk jaar wordt er weer flink voor gewaarschuwd door de politie, maar toch is er in december traditiegetrouw een enorme piek in het aantal woninginbraken.

Vorig jaar werd er in onze provincie tijdens de feestdagen ongeveer drie keer zoveel ingebroken als normaal. Ook Roy Vermeulen uit Amsterdam Zuidoost kan er over meepraten. Hij kwam op 1 januari van dit jaar van een koude kermis thuis toen bleek dat zijn huis leeggeroofd was. De dieven namen laptops, spelcomputers, camera's en de tv mee. Wijkagent Anne Kees Meines kan de mensen niet vaak genoeg waarschuwen. Hij heeft een aantal simpele tips om inbraken te voorkomen. - Laat je buren weten dat je niet thuis bent en laat hen een oogje in het zeil houden. - Doe alsof je thuis bent, laat altijd verlichting branden. - Maak het de dieven niet te makkelijk. Laat geen kliko's staan die inbrekers kunnen gebruiken als klimrek. Doe deuren, poorten en ramen goed op slot. - Laat geen kostbare spullen in het zicht liggen. - Word lid van buurtpreventie whatsappgroepen.