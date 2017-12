Groenewegen verlengt bij LottoNL-Jumbo

AMSTERDAM - VEGHEL Tijdens de presentatie van de LottoNL-Jumbo wielerploeg werd vrijdag bekendgemaakt dat Dylan Groenewegen zijn contract heeft verlengd. De winnaar van de laatste etappe van de Tour de France van afgelopen jaar blijft tot en met 2020 bij zijn huidige werkgever.

"Het is logisch dat ik bijteken", vond Groenewegen. "Ik heb veel vertrouwen in de ploeg en de ploeg heeft veel vertrouwen in mij." Dat vertrouwen moet er in de komende Ronde van Frankrijk weer uitkomen. Groenewegen wordt in de sprints namelijk weer uitgespeeld door de ploeg van Richard Plugge. Steven Kruijswijk, Robert Gesink, Lars Boom en etappewinnaar Primoz Roglic gaan deze zomer ook in Frankrijk rijden.



Groenewegen begint zijn seizoen op 6 februari in Dubai. Vorig jaar werd hij, achter Marcel Kittel, tweede in de Dubai Tour.