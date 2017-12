Deel dit artikel:











Zangtalent Sezina Steur (14): "Ik hoop later in de Ziggo Dome te staan" Foto: NH Nieuws

HOORN - Onze provincie barst van het talent. De sterren van later zijn nu op jonge leeftijd bezig om hun droom te realiseren. In de serie ‘Wonderkids’ volgen we vier grote talenten uit Noord-Holland, die allen op hun eigen manier bezig zijn om later door te breken met hun talent. De laatste in de vierdelige reeks is zangeres Sezina Kelsey Steur (14) uit Hoorn.

Hoe is de beoefening van de grote passie van deze talenten te combineren met school? Hebben ze eigenlijk wel vrije tijd? De vier grote talenten vertellen hoe zij hard werken om hun grote droom uit te laten komen. Lees ook: Zangtalent Sezina (13) uit Hoorn stelt eigen dansteam samen Sezina Kelsey Steur

In de vierde aflevering van Wonderkids vertelt Sezina hoe ze werkt aan haar carrière als zangeres. Ze deed al mee aan The Voice Kids en aan het Junior Songfestival, waar ze de finale haalde en helaas net niet won. Ze durft hardop te dromen van de Ziggo Dome en zelfs een optreden bij de Amerikaanse Super Bowl. Bekijk de aflevering hieronder en vergeet je niet te abonneren op ons Youtube-kanaal.