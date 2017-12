Teammanager Tjerk Smeets verruilt Ajax voor honkbalbond: "Daar ligt mijn passie"

AMSTERDAM - Daags na het nieuws dat Ajax hoofdtrainer Marcel Keizer, assistent Hennie Spijkerman en trainer Dennis Bergkamp heeft ontslagen, blijkt dat ook teammanager Tjerk Smeets de Amsterdamse club verlaat. Hij wordt technisch directeur bij de Nederlandse honk- en softbalbond. Smeets: "Het een heeft niets te maken met het ander."

Met de overgang naar de KNBSB keert Tjerk Smeets terug bij zijn grote liefde: het honkbal. Zijn vertrek bij Ajax heeft niets te maken met de grote onrust bij de Amsterdammers: "Dit speelt nog niet heel lang, maar het is snel gegaan. Ik heb afgelopen woensdag mijn ontslag ingediend bij de directie van Ajax, niet wetende dat het een dag daarna zou losbarsten. Het een heeft niets te maken met het ander. Ik verlaat Ajax niet met rancune ofzo, er kwam alleen iets op mijn pad waar ik eigenlijk geen nee tegen kon zeggen."

Passie

Smeets is blij met zijn nieuwe baan: "Het is een hele mooie kans. Honkbal is waar mijn passie ligt. Voetbal is de laatste vier jaar mijn werk geweest, maar niet mijn passie en nu kan ik weer mijn passie met mijn werk gaan combineren." Tjerk Smeets wordt technisch directeur bij de KNBSB: "Ik word eindverantwoordelijk voor alle nationale teams. Dus van de jeugdteams tot en met de Olympische ploegen en ik word verantwoordelijk voor de jeugdopleiding." Smeets speelde jarenlang bij Amsterdam Pirates en Kinheim in Haarlem. In 2006 werd hij uitgeroepen tot meest waardevolle speler van de Nederlandse competitie.

Medailles

De doelstelling van de 37-jarige Smeets bij de honk- en softbalbond is helder: "De doelstelling is om op de Olympische spelen van 2020 in Tokio een medaille te pakken met zowel het honkbalteam als het softbalteam. Dat is een pitttige doelstelling en we gaan er alles aan doen om dat voor elkaar te boksen."