Vincent van der Voort wint weer op WK Darts

PURMEREND - LONDEN In Alexandra Palace heeft Vincent van der Voort wederom een overtuigende prestatie geleverd op het WK darts. De Noord-Hollander versloeg Steve Beaton met 4-0.

Het gemiddelde van Van der Voort lag ver boven de 100. De tweede set (3-1) pakte hij door dubbel 2 te finishen. na de pauze gaf Beaton wel meer weerstand, maar gingen zowel de derde als de vierde set met 3-2 naar Van der Voort. De Purmerender treft in de volgende ronde Raymond van Barneveld of de Australier Kyle Anderson. "Het zijn pas twee wedstrijden die ik nu heb gewonnen, ik ben nog nergens", sprak Van der Voort na zijn partij.



Sportschool

Van der Voort gaf eerder deze maand al aan NH Sport te kennen dat het goede gevoel er aan zat te komen. "Vorig jaar had ik tijdens het WK heel veel last van mijn rug, maar heb in juni besloten dat ik WK wel ga spelen." In de sportschool heeft Van der Voort zich goed kunnen voorbereiden, al vielen de resultaten dit jaar nog tegen.



