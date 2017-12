Texelse vinvis eindelijk uit bad: "Het wordt een prachtskelet"

DE KOOG - De vinvis die in augustus aanspoelde op Texel is eindelijk uit het sop. De beenderen hebben maanden in een speciaal bad in Friesland gelegen om de botten vrij te maken van vleesresten. Het skelet gaat zo snel mogelijk terug naar Texel, waar het in de expositieruimte van Ecomare komt te hangen.

Tientallen beenderen liggen verspreid op een zwart zeil in de werkplaats van preparateur Chris Walen in het Friese Triemen. Afgezien van vetresten zijn de botten helemaal schoon. Pierre Bonnet van Ecomare is tevreden met het resultaat: "Ik ben ervan overtuigd dat dit ook een topskelet gaat worden."

Lees ook: Stinkend karkas vinvis op Texel

De vinvis spoelde in augustus aan op het strand van Texel. Het dier was in verre staat van ontbinding, maar trok ondanks de stank toch ontzettend veel bekijks. Ecomare heeft al een bultrug-, orka- en een potvisskelet. De vinvis ontbrak nog. "Het is uniek dat een hele vinvis zomaar bij ons voor de deur aanspoelt."



Preparateur Chris Walen ligt er 's nachts nog wakker van hoe je zo'n beest weer in elkaar zet. "Maar het is net als met een puzzel: je merkt het meteen als je fout zit."

Hulp

De vraag is alleen nog waar en hoe de vinvis bij Ecomare komt te staan of te hangen. De kosten van het prepareren liggen al rond de €60.000. "Daar gaan we onze hoofden de komende tijd over breken. Misschien moeten we nog wel iets bij gaan bouwen. We kunnen alle financiële hulp heel goed gebruiken," zegt Pierre Bonnet van Ecomare.